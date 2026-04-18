11:50  18 апреля
В Кривом Роге парень выстрелил из пистолета в девушку из-за безответной любви
11:00  18 апреля
Во Львовской области трое мужчин напали на работников ТЦК
10:35  18 апреля
Армия РФ продвинулась в Донецкой области
UA | RU
UA | RU
18 апреля 2026, 09:31

Генштаб ВСУ обновил потери войск РФ

18 апреля 2026, 09:31
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 1080 бойцов врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

РФ в войне с Украиной по состоянию на 18 апреля потеряла:

  • личного состава – около 1317150 (+1080) человек;
  • танков – 11 876 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин – 24 410 (+10) ед;
  • артиллерийских систем – 40 242 (+82) ед;
  • РСЗО – 1 743 (+4) ед;
  • средства ПВО – 1 349 (+0) ед;
  • самолетов – 435 (+0) ед;
  • вертолетов – 350 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 245 112 (+2 104) ед;
  • крылатые ракеты – 4 549 (+0) ед;
  • корабли / катера – 33 (+0) ед;
  • подлодки – 2 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 90 194 (+180) ед;
  • специальная техника – 4129 (+0) ед.

Напомним, украинские спецназовцы уничтожили базу российского центра беспилотников "Рубикон" в Донецкой области. Утраты неприятеля уточняются.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
