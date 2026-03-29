Мужа телеведущей Ефросининой заметили в ОАЭ

фото: instagram.com/mashaefrosinina

Во время визита Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты в кадре заметили мужа телеведущей Маши Ефросининой – Тимура Хромаева

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook главы государства.

На опубликованном Зеленским видео видно, как он здоровается с рукопожатием Хромаева.

Как выяснилось, Тимур вместе с другими украинскими военными уже долгое время работает за границей, помогая партнерам перенимать украинский опыт в вопросах защиты и обороны.

Хромаев служил в 112-й бригаде на прифронтовой территории и занимал командирскую должность.

Ранее телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что основная ее прибыль во время войны – это рекламные интеграции и публичные выступления. В частности, люди покупают билеты на ее форумы и конгрессы, а за рубежом также приглашают выступать перед аудиторией украинских женщин.