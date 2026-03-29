Чоловіка телеведучої Єфросиніної помітили в ОАЕ

Під час візиту Володимира Зеленського до Об’єднаних Арабських Еміратів у кадрі помітили чоловіка телеведучої Маші Єфросиніної – Тимура Хромаєва

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Facebook глави держави.

На опублікованому Зеленським відео видно, як він вітається з Хромаєвим рукостисканням.

Як з’ясувалося, Тимур разом з іншими українськими військовими вже тривалий час працює за кордоном, допомагаючи партнерам переймати український досвід у питаннях захисту та оборони.

Хромаєв служив у 112-й бригаді на прифронтовій території та обіймав командирську посаду.

Раніше телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що основний її прибуток під час війни – це рекламні інтеграції та публічні виступи. Зокрема, люди купують квитки на її форуми та конгреси, а за кордоном її також запрошують виступати перед аудиторією українських жінок.