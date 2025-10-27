DeepSeek стає ключем до військової переваги Китаю, — Reuters

Китай активно інтегрує штучний інтелект у військову сферу, а технології DeepSeek дедалі частіше використовуються в розробках і тендерах Народно-визвольної армії Китаю (НВАК)

Про це йдеться в масштабному розслідуванні Reuters, передає RegioNews.

У матеріалі описується, як Пекін намагається досягти військової переваги попри обмеження США на експорт чипів Nvidia.

Згідно з аналізом документів і патентів, китайські військові структури активно впроваджують моделі DeepSeek у системи автономного розпізнавання цілей і прийняття рішень у реальному часі. Лише у 2025 році технологію згадано в десятках тендерів, а кількість таких заявок продовжує зростати.

Одним із прикладів є новий військовий транспортник від державної компанії Norinco, який може самостійно пересуватися у бойових умовах зі швидкістю до 50 км/год. Його керує система штучного інтелекту DeepSeek.

Попри експортні обмеження, китайські підрядники продовжують шукати способи використовувати американські чипи Nvidia, але водночас збільшують закупівлі процесорів Huawei. Це відповідає стратегічній меті Пекіна досягти "алгоритмічного суверенітету" — мінімізації залежності від західних технологій і посилення контролю над власною цифровою інфраструктурою.

Reuters зазначає, що Пекін інвестує у створення собак-роботів, роїв дронів, а також у системи, які здатні автономно відстежувати та знищувати цілі. Так, у листопаді 2024 року НВАК оголосила тендер на розробку роботів-саперів із ШІ, які можуть діяти злагоджено у групах.

За даними Сіаньського технологічного університету, завдяки алгоритмам DeepSeek військові планувальники змогли скоротити час аналізу бойових сценаріїв із 48 годин до 48 секунд. Система обробляє до 10 тисяч симуляцій, враховуючи рельєф, позиції військ та зміни обстановки.

Технології DeepSeek також застосовує Університет Бейхан, який використовує штучний інтелект для оптимізації рішень під час управління роєм дронів.

Попри стрімке поширення цих систем у Китаї, деякі країни Європи вже реагують на потенційні ризики. Зокрема, Чехія заборонила використання DeepSeek, назвавши її загрозою кібербезпеці через можливе використання в інтересах китайської розвідки.

Таким чином, DeepSeek стає не лише технологічним проривом, а й елементом геополітичного суперництва, який може суттєво змінити баланс сил у сфері військових технологій.