Белорусский вертолет сбил российский беспилотник, летевший в Украину

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.

Отмечается, что в тот момент в воздушном пространстве Беларуси находились не менее трех российских беспилотников.

Вертолет белорусских сил ПВО при выполнении задания по контролю воздушного пространства доложил об обнаружении и уничтожении ударного БПЛА.

По данным издания, обломки сбитого дрона упали на территории Гомельской области.

Напомним, ночью украинское ПВО приземлило более 100 вражеских беспилотников.