Белорусский вертолет сбил российский беспилотник, летевший в Украину
Ми-24 Воздушных сил Беларуси 12 июля атаковал и уничтожил российский ударный дрон типа «Гербера», летевший атаковать Украину
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.
Отмечается, что в тот момент в воздушном пространстве Беларуси находились не менее трех российских беспилотников.
Вертолет белорусских сил ПВО при выполнении задания по контролю воздушного пространства доложил об обнаружении и уничтожении ударного БПЛА.
По данным издания, обломки сбитого дрона упали на территории Гомельской области.
Напомним, ночью украинское ПВО приземлило более 100 вражеских беспилотников.
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