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В России судили мужчину, который объявил награду за пойманного Путина. При русском диктаторе он предлагал миллион рублей

Об этом сообщают российские СМИ, передает RegioNews.

Местный житель Санкт-Петербурга Григорий Иваненко публично объявил награду за пойманного российского диктатора Владимира Путина. В результате суд признал его виновным по уголовной статье о хулиганстве, "совершенном по мотивам ненависти".

Однако в тюрьму Иваненко не отправили. Его решили поместить в стационар для прохождения курса психологической помощи.

По версии следствия, в апреле прошлого года он пришел в военкомат и разместил на стенде объявление о розыске Путина. За пойманного диктатора житель Санкт-Петербурга предложил награду в размере миллиона российских рублей.

В российских СМИ отметили, что сейчас в РФ активно используют советскую практику: людей, у которых есть оппозиционные взгляды, заставляют проходить психиатрическое лечение.

Напомним, что, по данным правозащитного центра "Мемориал", по состоянию на начало 2025 года около 48 человек в РФ были отправлены на психиатрическое лечение по политическим причинам. В частности, двое из них отбывали наказание в тюрьме. 13 из них являлись жертвами преследования из-за того, что были не согласны с полномасштабным вторжением РФ в Украину.