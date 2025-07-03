На РФ покарали чоловіка, який оголосив нагороду за пійманого Путіна: який вирок він отримав
На Росії судили чоловіка, який оголосив нагороду за пійманого Путіна. За російського диктатора він пропонував мільйон рублів
Про це повідомляють російські ЗМІ, передає RegioNews.
Місцевий житель Санкт-Петербурга Григорій Іваненко публічно оголосив нагороду за впійманого російського диктатора Володимира Путіна. У результаті суд визнав його винним за кримінальною статтею про хуліганство, "вчинене з мотивів ненависті".
Проте у тюрму Іваненка не відправили. Його вирішили помістити до стаціонару для проходження курсу психологічної допомоги.
За версією слідства, у квітні минулого року він прийшов до військкомату та розмістив на стенді оголошення про розшук Путіна. За впійманого диктатора житель Санкт-Петербурга запропонував нагороду в розмірі мільйона російських рублів.
У російських ЗМІ зазначили, що зараз у РФ активно використовують радянську практику: людей, які мають опозиційні погляди, змушують проходити психіатричне лікування.
Нагадаємо, що, за даними правозахисного центру "Меморіал", станом на початок 2025 року близько 48 людей у РФ були відправлені на психіатричне лікування через політичні причини. Зокрема, двоє з них відбували покарання у в'язниці. 13 з них були жертвами переслідування через те, що були не згодні з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.