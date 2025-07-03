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На Росії судили чоловіка, який оголосив нагороду за пійманого Путіна. За російського диктатора він пропонував мільйон рублів

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає RegioNews.

Місцевий житель Санкт-Петербурга Григорій Іваненко публічно оголосив нагороду за впійманого російського диктатора Володимира Путіна. У результаті суд визнав його винним за кримінальною статтею про хуліганство, "вчинене з мотивів ненависті".

Проте у тюрму Іваненка не відправили. Його вирішили помістити до стаціонару для проходження курсу психологічної допомоги.

За версією слідства, у квітні минулого року він прийшов до військкомату та розмістив на стенді оголошення про розшук Путіна. За впійманого диктатора житель Санкт-Петербурга запропонував нагороду в розмірі мільйона російських рублів.

У російських ЗМІ зазначили, що зараз у РФ активно використовують радянську практику: людей, які мають опозиційні погляди, змушують проходити психіатричне лікування.

Нагадаємо, що, за даними правозахисного центру "Меморіал", станом на початок 2025 року близько 48 людей у РФ були відправлені на психіатричне лікування через політичні причини. Зокрема, двоє з них відбували покарання у в'язниці. 13 з них були жертвами переслідування через те, що були не згодні з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.