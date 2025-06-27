фото: Instagram/laurenwsanchez

Джефф Безос устроил роскошную свадьбу с Лорен Санчес в Венеции. Событие стоило до $55 млн и собрало десятки звезд мирового уровня.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Украина о Главном", передает RegioNews.

Американский бизнесмен и основатель Amazon Джефф Безос женится на телеведущей Лорен Санчес.

Венеция. Фото: Телеграмм/Украина о Главном

По данным СМИ, бюджет празднования оценивается в сумму от 20 до 55 миллионов долларов. Безос и Санчес арендовали ряд исторических объектов, в том числе частные виллы, старинные церкви и даже острова. Гостей разместили в отелях самого высокого класса – таких как Aman Venice и Gritti Palace. Только для доставки приглашенных в город прибыло рекордное количество – более 90 частных самолетов.

В списке гостей звезды первой величины: от телеведущей Опры Уинфри и миллиардера Билла Гейтса до актеров Леонардо ДиКаприо и Ким Кардашьян. Венецианская власть перекрыла отдельные районы для обеспечения конфиденциальности события и охраны. Свадьбу Безоса уже называют одной из самых дорогих и громких в истории последнего десятилетия.

Ранее сообщалось, организатор " блоггерских вечеринок ", на которых обижали девушек, вышел из-под ареста.