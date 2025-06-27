фото: Instagram/laurenwsanchez

Джефф Безос влаштував розкішне весілля з Лорен Санчес у Венеції. Подія коштувала до $55 млн і зібрала десятки зірок світового рівня.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Україна про Головне", передає RegioNews.

Американський бізнесмен і засновник Amazon Джефф Безос одружується з телеведучою Лорен Санчес. Весілля пари перетворило історичну Венецію на майданчик для найгучнішого світського заходу останніх років. Захід триває три дні й відзначається надзвичайною розкішшю, охороною та списком гостей, який вражає не менше, ніж масштаби події.

Венеція. Фото: Телеграм/УКраїна про Головне

За даними ЗМІ, бюджет святкування оцінюють у суму від 20 до 55 мільйонів доларів. Безос і Санчес орендували низку історичних об’єктів, зокрема приватні вілли, старовинні церкви й навіть острови. Гостей розмістили у готелях найвищого класу - таких як Aman Venice та Gritti Palace. Лише для доставки запрошених у місто прибула рекордна кількість - понад 90 приватних літаків.

У списку гостей зірки першої величини: від телеведучої Опри Вінфрі й мільярдера Білла Гейтса до акторів Леонардо ДіКапріо і Кім Кардаш’ян. Венеційська влада перекрила окремі райони для забезпечення приватності події та охорони. Весілля Безоса вже називають одним із найдорожчих і найгучніших в історії останнього десятиліття.

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