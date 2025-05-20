200 тысяч украинцев из США могут депортировать в Украину

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Сотни тысяч украинцев из США могут депортировать в Украину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на The Washington Post.

Как отмечает издание, в администрации президента США Дональда Трампа уже разработали план.

Речь идет не только об украинцах, но и других иммигрантах.

Тем, кто согласится на добровольную депортацию, обещают выплатить по 1000 долларов.

Ранее сообщалось, что Франция и США готовят убийственные санкции против Кремля.