200 тысяч украинцев из США могут депортировать в Украину
Сотни тысяч украинцев из США могут депортировать в Украину
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на The Washington Post.
Как отмечает издание, в администрации президента США Дональда Трампа уже разработали план.
Речь идет не только об украинцах, но и других иммигрантах.
Тем, кто согласится на добровольную депортацию, обещают выплатить по 1000 долларов.
Ранее сообщалось, что Франция и США готовят убийственные санкции против Кремля.
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