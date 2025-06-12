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12 июня 2025, 12:55

В Индии разбился самолет с 232 пассажирами

12 июня 2025, 12:55
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Пассажирский лайнер Air India, выполнявший рейс в Лондон, потерпел катастрофу вскоре после взлета из аэропорта Ахмадабада

Об этом сообщает ABC.net, передает RegioNews.

На западе Индии произошла авиакатастрофа с участием пассажирского лайнера компании Air India. Самолет, следовавший рейсом AI171 из Ахмадабада в лондонский аэропорт Гатвик, упал через несколько минут после взлета. На борту находились 232 пассажира и 12 членов экипажа. Авария произошла в густонаселенном жилом районе Мегани Нагар, расположенном недалеко от аэропорта.

По данным местной полиции, самолет пропал с радаров практически сразу после подачи сигнала бедствия "Mayday". Очевидцы зафиксировали вздымавшиеся в небо густые клубы черного дыма, а также обломки, охватившие пламя. Спасатели и кареты скорой помощи оперативно прибыли на место трагедии. Некоторых пострадавших извлекали из-под завалов и транспортировали в медицинские учреждения. Пока информация о погибших или точном количестве раненых официально не подтверждена.

Генеральный директор управления гражданской авиации Фаиз Ахмед Кидваи сообщил, что Boeing 787-8 Dreamliner с регистрационным номером VT-ANB упал спустя примерно пять минут после взлета в 13:38 по местному времени. По его словам, все силы были мобилизованы для проведения спасательной операции. В аэропорту Ахмадабада задействованы все доступные экстренные службы.

Глава Tata Group - компании, владеющей Air India, - Натараджан Чандрасекаран назвал трагедию "разрывом сердца" и заверил, что компания окажет всю необходимую помощь семьям пострадавших. Министр гражданской авиации Индии также выразил глубокую обеспокоенность и сообщил, что находится на постоянной связи со спасательными службами. Он пообещал сделать все возможное для скорейшей ликвидации последствий катастрофы.

Ранее сообщалось, что в РФ разбился Ту-22М3: пилот погиб.

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