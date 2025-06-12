Пасажирський лайнер Air India, що виконував рейс до Лондона, зазнав катастрофи невдовзі після злету з аеропорту Ахмадабада

Про це повідомляє ABC.net, передає RegioNews.

На заході Індії сталася авіакатастрофа за участі пасажирського лайнера компанії Air India. Літак, який прямував рейсом AI171 з Ахмадабада до лондонського аеропорту Гатвік, впав через кілька хвилин після злету. На борту перебували 232 пасажири та 12 членів екіпажу. Аварія трапилася в густонаселеному житловому районі Мегані Нагар, розташованому неподалік летовища.

За даними місцевої поліції, літак зник із радарів практично одразу після подачі сигналу лиха "Mayday". Очевидці зафіксували густі клуби чорного диму, які здіймалися в небо, а також уламки, що охопило полум’я. Рятувальники та карети "швидкої" оперативно прибули на місце трагедії. Деяких постраждалих витягували з-під завалів і транспортували до медичних закладів. Наразі інформацію про загиблих або точну кількість поранених офіційно не підтверджено.

Генеральний директор управління цивільної авіації Фаїз Ахмед Кідваї повідомив, що Boeing 787-8 Dreamliner з реєстраційним номером VT-ANB впав приблизно через п’ять хвилин після злету о 13:38 за місцевим часом. За його словами, усі сили були мобілізовані для проведення рятувальної операції. В аеропорту Ахмадабада задіяно всі доступні екстрені служби.

Голова Tata Group - компанії, що володіє Air India, - Натараджан Чандрасекаран назвав трагедію "розривом серця" і запевнив, що компанія надасть усю необхідну допомогу родинам постраждалих. Міністр цивільної авіації Індії також висловив глибоку стурбованість і повідомив, що перебуває на постійному зв’язку з рятувальними службами. Він пообіцяв зробити все можливе для якнайшвидшої ліквідації наслідків катастрофи.

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