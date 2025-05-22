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22 мая 2025, 14:27

Следили за поставками помощи: россияне сломали камеры на границе Украины и стран Европы

22 мая 2025, 14:27
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Иллюстративное фото
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Британские разведчики с партнерами разоблачили российских хакеров, начавших кампанию против Украины и стран Европы. Это продолжалось еще с 2022 года

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на британские спецслужбы и партнеров, передает RegioNews.

Великобритания обвиняет российских хакеров в изломе камер на границе Украины и стран Европы. Отмечается, что цель ГРУ – следить за поставками помощи.

По данным СМИ, российская разведка сломала около 10 тысяч камер видеонаблюдения на пограничных переходах и железнодорожных станциях в Украине, Румынии, Польше, Венгрии и Словакии.

Эта кампания велась еще с 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение. Хакеры рассылали фишинговые письма, а также похищали пароли для доступа. Кроме того, россияне пытались получить информацию о логистике. К примеру, расписание поездов.

Напомним, что недавно в Национальном центре по кибербезопасности Великобритании сообщали, что эти российские атаки также были на организации, вовлеченные в координацию, транспортировку и оказание поддержки Украине. В частности, речь идет о странах-НАТО. Кроме того, NCSC уже составил план защиты и поделился им с союзниками из Соединенных Штатов, Германии, Чешской Республики, Польши, Австралии, Канады, Дании, Эстонии, Франции и Нидерландов.

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