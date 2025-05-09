Фото: ЦПД

У параді в Москві поруч з російським диктатором посадили військового, який брав участь в окупації Маріуполя. Його бригада чинила воєнні злочини проти українців

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає RegioNews.

У Москві 9 травня провели "парад до Дня перемоги". Зокрема, на цьому заході поруч із диктатором Путіним сидів кадровий військовий, який захоплював український Маріуполь. Це морпіх Головін з 810-ї окремої гвардійської бригади чорноморського флоту РФ. Морпіхи з цієї бригади під час окупації скоювали воєнні злочини, про які є задокументовані свідчення.

У РФ Головіна зробили зіркою пропаганди "СВО" (так росіяни називають агресію проти України). Минулого року він став керівником центрального штабу "Юнармії", де дітей вчать воєнній справі. Таким чином кремль цілеспрямовано героїзує воєнних злочинців, зазначили в ЦПД.

Нагадаємо, що під час параду росіяни також "похизувались" зброєю, яку використовують проти України. Зокрема, в кадрі були вантажівки з російськими безпілотниками. Це також "Орлан-10", "Орлан 30", Zala, Lancet-51, Lancet-52, "Гарпія", "Герань". Диктор заявив, що ці безпілотники "знайшли широке застосування на війні". Слід зазначити, що "широким застосуванням" росіяни назвали удари цими безпілотниками по цивільному населенню України.