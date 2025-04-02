У РФ розбився Ту-22М3: пілот загинув
У РФ повідомили про авіакатастрофу в Іркутській області. Відомо, що розбився російський пілот
Про це повідомляють російські ЗМІ, передає RegioNews.
В Іркутській області (РФ) розбився стратегічний ракетоносець Ту-22М3. У ЗМІ повідомили, що екіпаж катапультувався. Проте пілот розбився.
За даними ЗМІ, бомбардувальник впав у безлюдній місцевості. Причиною називають технічну несправність. Падіння літака кваліфікували як "авіакатастрофу". За словами росіян, озброєння на борту не було.
Довідка. Ту-22 - це радянський дальній надзвуковий стратегічний бомбардувальник. Літак призначався як заміна Ту-16. Іронічно, що в СРСР його називали "Людожером" через високу аварійність.
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