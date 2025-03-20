Генштаб ВСУ: за сутки Россия потеряла еще 1400 военных, 13 танков и 38 ББМ
РФ за время полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 899 470 своих военных, в том числе 1400 – за последние сутки
Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные украинского Генштаба, приведенные по состоянию на утро 20 марта.
Что касается потерь в российской технике, то в Генштабе привели:
- личного состава – около 899 470 (+1400) человек,
- танков ‒ 10377 (+13) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21561 (+38) ед,
- артиллерийских систем – 24747 (+43) ед,
- РСЗО – 1322 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 1110 (+3) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 29895 (+179),
- крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки ‒ 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 41094 (+91) ед,
- специальная техника ‒ 3780 (+0)
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Напомним, россияне ударили по поселку под Запорожьем: разрушены жилые дома.
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