06:45  04 марта
Обновление в Резерв+: в электронных направлениях на ВВК появилась дата прибытия на медосмотр
01:05  04 марта
Работал HIMARS: Силы обороны уничтожили новейшую российскую САУ "Мальва"
06:05  04 марта
Сокровища в чемодане: киевлянка хотела выехать из Украины с коллекцией старинных монет
UA | RU
UA | RU
04 марта 2025, 22:25

Водитель пражского трамвая набросился на украинцев с ребенком: как его наказали

04 марта 2025, 22:25
Читайте також українською мовою
Фото: YouTube
Читайте також
українською мовою

В сети появилось видео, где пражский водитель трамвая выгоняет из вагона украинскую пару с ребёнком. Впоследствии сам водитель получил наказание за свои действия

Об этом сообщает Radio Prague International, передает RegioNews.

Заммэра Праги Зденек Гржиб сообщил, что водителя трамвая №7 уволили. Гржиб также добавил, что такое ксенофобское и агрессивное поведение в отношении пассажиров с ребенком было совершенно неприемлемым.

Следует напомнить, что это видео "разлетелось" в соцсетях в конце февраля. Там можно увидеть, как водитель пражского трамвая набросился на пару украинцев с маленьким ребёнком. Он также ударил мужчину, который держал ребенка, и сказал: "Ты вообще не имеет права находиться в этой стране". При этом говорил, что ребенок якобы запачкал трамвай.

На это событие также реагировал министр иностранных дел Андрей Сибига. Он заявил, что поведение водителя было неприемлемым. Также он поблагодарил чешское правительство, общество, транспортник и правоохранителей за реакцию и осуждение инцидента.

Чехия беженец
В Швейцарии упрощают трудоустройство для украинцев
27 февраля 2025, 23:30
Большинство украинских беженцев не вернутся из-за границы: Чернышев говорит, что это "не катастрофа"
25 февраля 2025, 19:39
Все новости »
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
На Буковине 9-летний мальчик выстрелил в брата из винтовки
04 марта 2025, 23:00
ВСУ поразили командный пункт российской дивизии в Донецкой области
04 марта 2025, 21:55
Извинится ли Зеленский перед Трампом: инвесторы в США делают ставки
04 марта 2025, 21:50
В Калуше мужчина украл лампадку из Аллеи Героев: как его наказал суд
04 марта 2025, 21:35
Америка открыто перешла на сторону РФ и предала Украину
04 марта 2025, 21:05
"Настоящие друзья с вами": Залужный показал письма британцев с поддержкой в Украину
04 марта 2025, 20:55
Атака на энергообъект в Одесской области: свет вернули для 15 тысяч семей
04 марта 2025, 20:35
"Сейчас не 2022 год": Зеленский рассказал, если США остановит военную помощь
04 марта 2025, 20:15
Туман и ветер: какой будет погода в Украине 5 марта
04 марта 2025, 20:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все публикации »
Вадим Денисенко
Мустафа Найем
Вадим Денисенко
Все блоги »