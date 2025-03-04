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В сети появилось видео, где пражский водитель трамвая выгоняет из вагона украинскую пару с ребёнком. Впоследствии сам водитель получил наказание за свои действия

Об этом сообщает Radio Prague International, передает RegioNews.

Заммэра Праги Зденек Гржиб сообщил, что водителя трамвая №7 уволили. Гржиб также добавил, что такое ксенофобское и агрессивное поведение в отношении пассажиров с ребенком было совершенно неприемлемым.

Следует напомнить, что это видео "разлетелось" в соцсетях в конце февраля. Там можно увидеть, как водитель пражского трамвая набросился на пару украинцев с маленьким ребёнком. Он также ударил мужчину, который держал ребенка, и сказал: "Ты вообще не имеет права находиться в этой стране". При этом говорил, что ребенок якобы запачкал трамвай.

На это событие также реагировал министр иностранных дел Андрей Сибига. Он заявил, что поведение водителя было неприемлемым. Также он поблагодарил чешское правительство, общество, транспортник и правоохранителей за реакцию и осуждение инцидента.