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У мережі з'явилось відео, де празький водій трамваю виганяє з вагону українську пару з дитиною. Згодом сам водій отримав покарання за свої дії

Про це повідомляє Radio Prague International, передає RegioNews.

Заступник мера Праги Зденек Гржиб повідомив, що водія трамвая №7 звільнили. Гржиб також додав, що така ксенофобська та агресивна поведінка щодо пасажирів з дитиною була абсолютно неприйнятною.

Слід нагадати, що це відео "розлетілось" в соцмережах наприкінці лютого. Там можна побачити, як водій празького трамвая накинувся на пару українців з маленькою дитиною. Він також вдарив чоловіка, який тримав дитину, і сказав "Ти взагалі не має права знаходитися в цій країн". При цьому казав, що дитина нібито забруднила трамвай.

На цю подію також реагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він заявив, що поведінка водія була неприйнятною. Також він подякував чеському уряду, суспільству, транспортнику та правоохоронцям за реакцію та засудження інциденту.