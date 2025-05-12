В Киеве зафиксировали вспышку гепатита A: что известно
В столице зафиксировали вспышку вирусного гепатита A, более известного как болезнь Боткина
Информацию об этом РБК-Украина подтвердили в столичном Центре контроля и профилактики болезней Минздрава, передает RegioNews.
"Зафиксирована инфекционная болезнь у 33 человек, из них 19 детей. Госпитализированы 25 человек, из них 15 детей", — заявили в Центре.
Первые случаи инфицирования были выявлены в нескольких районах Киева — больше всего больных в Дарницком и Днепровском районах.
Среди пациентов — дети и взрослые, часть из них госпитализированы с признаками желтухи, тошноты, боли в животе и высокой температуры.
По предварительным выводам, источником инфекции могла стать загрязненная вода или еда или нарушение санитарно-гигиенических норм в заведениях общественного питания.
Санитарные службы проводят эпидемиологическое расследование и обследуют контактные лица.
Что нужно знать о гепатите A:
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передается фекально-оральным путем – через немытые руки, воду, пищу;
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инкубационный период – от 7 до 50 дней;
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профилактика – вакцинация, соблюдение гигиены, употребление только кипяченой воды;
В большинстве случаев болезнь имеет легкое течение, но может быть опасна для детей и людей с ослабленным иммунитетом.
Минздрав призывает киевлян:
- Тщательно мыть руки после туалета, перед едой.
- Употреблять только термически обработанные продукты.
- Следить за качеством воды, избегать сырой воды из крана.
- В случае появления симптомов немедленно обращаться к врачу.
Напомним, на прошлой неделе в Пирятинской территориальной общине зафиксирована вспышка кори. Заболели три человека, среди них двое детей.