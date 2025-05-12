Землетрясение в Румынии: жители Одесщины почувствовали толчки
В воскресенье, 11 мая, в 21:34, в соседней Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,4, которое почувствовали жители Измаильского района Одесской области, в частности, в городе Рени
Об этом сообщают местные Telegram-каналы, передает RegioNews.
По информации Национального научно-исследовательского института физики Земли Румынии, эпицентр находился в сейсмической зоне Вранча, на глубине 125 км.
Интенсивность составила III балла по европейской шкале EMS, которая классифицируется как "средний" уровень влияния.
Магнитуда 4,4 по шкале Рихтера считается легким землетрясением. В таких случаях возможна легкая дрожь мебели и стен, однако серьезных повреждений обычно не бывает.
Напомним, в феврале специалисты зарегистрировали землетрясение в районе села Браилки, Полтавского района, Полтавской области, магнитудой 3,1.