Война будет продолжаться: по заявлению Путина и стамбульским переговорам-2

Постараюсь очень коротко дать свой прогноз:

Постараюсь очень коротко дать свой прогноз:

иллюстративное фото: из открытых источников

1. Даже если американцы нажмут на нас, чтобы мы отправили делегацию в Турцию, в Стамбуле Путин планирует вывалить очередной ультиматум. Украина на это не пойдет.

2. США не будут снимать санкции и продолжат давать оружие. Со временем не исключаю, что США даже созреют до введения новых санкций.

3. Война будет продолжена. Следующие реальные переговоры возможны только по истечении летнего наступления. Но они будут результативны только в том случае, если они будут частью переговорного процесса США-Китай, а возможно, США-Китай-ЕС.

4. Исходя из этой логики, нам нужно, несмотря ни на что не ссориться с США и оставаться весомой частью переговоров ЕС-США.

5. Нам нужно выйти из штопора в наших отношениях с Китаем. На это есть лето. И я считаю это реалистично.