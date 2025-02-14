Взрыв под Москвой уничтожил новейшие радиолокационные комплексы РФ
В ночь с 6 на 7 февраля на территории в/ч 52116 в городе Долгопрудный под Москвой произошел сильный взрыв. Он уничтожил два российских радиолокационных комплекса "Валдай", предназначенные для круглосуточного автоматического обнаружения и противодействия БпЛА
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
"Это новейшая разработка российского военно-промышленного комплекса - первый образец в своем классе, принятый на вооружение армии государства-агрессора россии. Военная часть, на которой взорвались "валдаи", отвечает за безопасность воздушного пространства над москвой", - говорится в сообщении.
Напомним, украинские разведчики обнаружили на оккупированной территории Запорожской области российскую радиолокационную станцию 1Л122 "Гармонь". Вражескую цель уничтожили.