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12 февраля 2025, 18:55

Ответ Трампа: жители Дании хотят купить Калифорнию

12 февраля 2025, 18:55
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Фото из открытых источников
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Жители Дании создали петицию с предложением купить штат Калифорния в США. Это стало ответом на заявление президента Трампа о необходимости купить Гренландию.

Об этом сообщает Associated Press, передает RegioNews.

В Дании была создана шутливая петиция о покупке американского штата Калифорния. Авторы инициативы отметили, что они "хотят принести хюге (уют) в Голливуд".

Эта петиция является ответом жителей Дании по желанию Дональда Трампа, президента США, купить Гренландию. Следует заметить, что Гренландия входит в Королевство Дания.

"Это в национальных интересах - продвигать чрезвычайное наследие нашей нации, поэтому Калифорния станет Новой Данией. Лос-Анджелес? Больше похоже на Løs Ångeles", - пишут датчане в своей петиции.

При этом следует подчеркнуть, что в петиции также указали, что это только шутка. Авторы отметили, что эта петиция реальна, но "в их мечтах".

Справка . Президент США Дональд Трамп не раз говорил о своем желании, чтобы США контролировали Гренландию. Он заявил, что она необходима американцам для международной безопасности. При этом он выразил уверенность, что Дания согласится, потому что "удерживать Гренландию стоит больших денег".

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