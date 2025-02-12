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12 лютого 2025, 18:55

Відповідь Трампу: жителі Данії хочуть купити Каліфорнію

12 лютого 2025, 18:55
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Фото з відкритих джерел
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Жителі Данії створили петицію з пропозицією купити штат Каліфорнія США. Це стало відповіддю на заяву президента Трампа про необхідність купити Гренландію

Про це повідомляє Associated Press, передає RegioNews.

У Данії створили жартівливу петицію про купівлю американського штату Каліфорнія. Автори ініціативи зазначили, що вони "хочуть принести хюґе (затишок) до Голлівуду".

Ця петиція є відповіддю жителів Данії на бажання Дональда Трампа, президента США, купити Гренландію. Слід зауважити, що Гренландія входить до Королівства Данія.

"Це в національних інтересах — просувати надзвичайну спадщину нашої нації, тому Каліфорнія стане Новою Данією. Лос-Анджелес? Більше схоже на Løs Ångeles", - пишуть данці в своїй петиції.

При цьому варто підкреслити, що в петиції також вказали, що це лише жарт. Автори зазначили, що ця петиція реальна, але "в їхніх мріях".

Довідка. Президент США Дональд Трамп неодноразово говорив про своє бажання, щоб США контролювали Гренландію. Він заявив, що вона потрібна американцям для міжнародної безпеки. При цьому він висловив впевненість, що Данія погодиться, бо "утримувати Гренландію коштує великих грошей".

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