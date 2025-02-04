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Убийство Саркисяна: основателя батальона "Арбат" взорвал смертник
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04 февраля 2025, 14:34

Убийство Саркисяна: основателя батальона "Арбат" взорвал смертник

04 февраля 2025, 14:34
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фото: from-ua.org
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По предварительной информации, мина МОН-500 сдетонировала в момент, когда глава федерации бокса "ДНР" вышел из лифта

Об этом пишут российские СМИ, передает RegioNews.

Взрывчатка была закреплена на теле погибшего киллера.

Следствие рассматривает две основные версии: "украинский след" и передел табачного рынка.

Напомним, в понедельник, 3 февраля, в больнице скончался основатель российского батальона "Арбат" Армен Саркисян. Его взорвали в Москве, в отеле "Алые паруса".

Справка

Армен Саркисян (известный как Армен Горловский), родом из Горловки.

Он входил в близкое окружение президента-беглеца Виктора Януковича и с мая 2014 года находился в международном розыске за организацию убийств в центре Киева. Саркисян поставлял "титушек" на площадь в столицу во время Революции достоинства. По данным МВД, убийство журналиста Вячеслава Веремия совершила именно группа Саркисяна.

Тесно сотрудничая с ФСБ, Саркисян после полномасштабного вторжения РФ получил новую задачу от россиян – создать новое вооруженное формирование для войны против Украины. Он возглавил боевую группировку под названием "отдельный батальон спецназначения "АрБАТ".

В него вошли рецидивисты, осужденные за убийства, разбой и другие тяжкие преступления.

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