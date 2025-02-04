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Убивство Саркісяна: засновника батальйону "Арбат" підірвав смертник
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04 лютого 2025, 14:34

Убивство Саркісяна: засновника батальйону "Арбат" підірвав смертник

04 лютого 2025, 14:34
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фото: from-ua.org
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За попередньою інформацією, міна МОН-500 здетонувала в момент, коли глава федерації боксу "ДНР" вийшов із ліфта

Про це пишуть російські ЗМІ, передає RegioNews.

Вибухівка була закріплена на тілі загиблого кілера.

Слідство розглядає дві основні версії: "український слід" та переділ тютюнового ринку.

Нагадаємо, у понеділок, 3 лютого, у лікарні помер засновник російського батальйону "Арбат" Армен Саркісян. Його підірвали в Москві, в готелі "Алые паруса".

Довідка

Армен Саркісян (відомий як Армен Горлівський), родом з Горлівки.

Він входив до близького оточення президента-втікача Віктора Януковича і з травня 2014 року перебував у міжнародному розшуку за організацію вбивств у центрі Києва. Саркісян постачав "тітушок" на майдан у столицю під час Революції гідності. За даними МВС, вбивство журналіста В'ячеслава Веремія здійснила саме група Саркісяна.

Тісно співпрацюючи з ФСБ, Саркісян після повномасштабного вторгнення РФ отримав нове завдання від росіян - створити нове збройне формування для війни проти України. Він очолив бойове угруповання під назвою "окремий батальйон спецпризначення "АрБАТ".

До нього увійшли рецидивісти, які засуджені за вбивства, розбій та інші тяжкі злочини.

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