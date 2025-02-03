В Москве взорвали основателя российского батальона "Арбат" Саркисяна: он скончался

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В понедельник, 3 февраля, в больнице скончался основатель российского батальона "Арбат" Армен Саркисян. Его взорвали в Москве, в отеле "Алые паруса"

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, передает RegioNews.

Ранее российские СМИ утверждали, что Саркисян выжил после взрыва. Сообщалось, что ему оторвало левую ногу, и он находился в коме.

Погибший оккупант был президентом Федерации бокса "ДНР", основателем батальона "Арбат".

Уголовный авторитет Саркисяна находится в розыске в Украине. Он проходит фигурантом уголовного дела об убийстве украинского журналиста Вячеслава Веремия, а также считается организатором банд "титушек", охотившихся на участников Евромайдана.

По имеющимся данным, при взрыве в столице РФ погиб один из охранников Саркисяна. Также пострадали фигурант списка Миротворец Олег Каспирович и бывший охранник Януковича Сергей Шкрябатовский.

Напомним, ранее в Запорожской области воины подразделения активных действий ГУР МО Украины "Кракен" ликвидировали начальника штаба батальона "Шторм.Осетия" Сергея Мельникова и его водителя.