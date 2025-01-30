Украина получит от Швеции рекордный пакет военной помощи на 1,2 млрд долларов
Швеция выделяет Украине самый большой пакет военной помощи на 1,2 миллиарда долларов
Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает RegioNews.
Страна согласилась предоставить Украине самый большой пакет помощи на сумму 13,5 миллиарда шведских крон (1,23 миллиарда долларов).
Этот пакет помощи будет 18-м с момента начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину.
Как заявил Йонсон, правительство ведет переговоры с поставщиками в Швеции и Европе по поставкам приоритетного оборудования, такого как артиллерия и беспилотники.
Напомним, Хорватия ведет подготовку к выделению 12-го пакета военно-технической помощи Украине.
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