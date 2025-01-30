Україна отримає від Швеції рекордний пакет військової допомоги на 1,2 млрд доларів
Швеція виділяє Україні найбільший пакет військової допомоги на 1,2 мільярда доларів
Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає RegioNews.
Країна погодилася надати Україні найбільший пакет допомоги на суму 13,5 мільярдів шведських крон (1,23 мільярда доларів).
Цей пакет допомоги є 18 з моменту початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.
Як заявив Йонсон, уряд веде переговори з постачальниками у Швеції та Європі щодо постачання пріоритетного обладнання, такого як артилерія та безпілотники.
Нагадаємо, Хорватія веде підготовку до виділення 12-го пакету військово-технічної допомоги Україні.
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