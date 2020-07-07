Украинцы, задержанные в аэропорту Афин, третий день находятся в "накопителе" для нелегалов

Сегодня ожидают рейсы до Киева, которыми задержанные должны вернуться домой

Сегодня ожидают рейсы до Киева, которыми задержанные должны вернуться домой

Фото: Европейская правда

Граждане Украины, которым 4 июля было отказано во въезде в Грецию, третью ночь провели в изоляторе аэропорта Афин.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на "Европейскую правду".

Сейчас там находится 16 украинцев, в том числе двое детей.

Вчера одной из задержанных украинок позволили пересечь греческую границу. Для киевлянки Анны Левкивской сделали исключение, как для студентки. Она направлялась транзитом во Францию на обучение.

Остальные граждане Украины остаются в так называемом "накопителе" для нелегальных мигрантов. Они так же находятся отдельно в мужском и женском блоках.

Вчера вечером им озвучили, что во вторник запланированы рейсы Ryanair и Wizz Air в Киев. Этими компаниями украинцы прилетели в Афины и ими должны возвращаться.

Впрочем, по состоянию на утро сегодняшнего дня неизвестно, есть договоренность о том, что авиакомпании заберут украинцев. Билеты обратно потерпевшие не покупали.

Также, как утверждается, греки согласились не применять процедуру депортации, по которой украинцы могли получить несколько лет запрет на въезд в ЕС.

В МИД Украины ранее заявили, что украинцы попали в такую ситуации по вине авиакомпаний, поэтому последние должны вернуть украинцев до Киева за свой счет.

Напомним, вечером 4 июля в Афинах задержали 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию из Киева.