В аэропорту Афин задержали 17 украинцев

Это связано с запретом на въезд в ЕС гражданам третьих стран

Это связано с запретом на въезд в ЕС гражданам третьих стран

Фото: Европейская правда

В Афинах были задержаны 17 граждан Украины, прилетевших в Грецию из Киева вчера вечером. Задержанные ночь провели в изоляторе. Среди них двое детей 8 и 9 лет.

Об этом сообщает RegioNews cо ссылкой на "Европейскую правду".

Известно, что украинцы прибыли в Грецию двумя рейсами авиакомпаний Ryanair и Wizz Air. Во время паспортного контроля им отказали во въезде в страну.

По словам одного из пассажиров, в аэропорту Афин их пытались заставить подписать согласие на депортацию, но они отказались.

Задержанных отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта, где их разместили в камерах вместе с детьми. Украинцы провели там целую ночь и находятся там сейчас. У них забрали все вещи, оставив лишь телефоны без зарядных устройств.

Пассажиры пожаловались на плохие условия и антисанитарию в камерах, а также на отсутствие воды и еды.

Отмечается, что украинцы связались с консулом, которая пояснила, что они не имели права на въезд в Грецию и должны вернутся теми же рейсами домой (оба вылета во вторник).

По словам задержанных, украинские дипломаты в аэропорт не приезжали. В МИД пообещали разобраться в ситуации.

В аеропорту Афін затримали громадян України, які прилетіли до Греції з Києва. Причина - заборона на в’їзд до ЄС громадянам третіх країн. Деталі скоро на "Європейській правді". Опубліковано Європейська правда Субота, 4 липня 2020 р.

Позже одна из пассажирок сообщила, что к задержанным пустили консула, который передал им воду, антисептики, матрасы и туалетную бумагу.

Она добавила, что авиакомпания Wizzair передала для своих пассажиров бутерброды и воду, а реакции компании Ryanair пока нет.

UPD (05.07, 12.00): Ukrainian consul has just visited us in person, same meeting minutes. Thanks to him, we have now a... Опубліковано Ania Valevska Неділя, 5 липня 2020 р.

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