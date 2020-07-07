Українці, затримані в аеропорту Афін, третій день перебувають у "накопичувачі" для нелегалів

Сьогодні очікують на рейси до Києва, якими затримані мають повернутися додому

Сьогодні очікують на рейси до Києва, якими затримані мають повернутися додому

Фото: Європейська правда

Громадяни України, яким 4 липня було відмовлено у в’їзді до Греції, третю ніч провели в ізоляторі аеропорту Афін.

Про це повідомляє Regionews з посиланням на "Європейську правду".

Нині там перебуває 16 українців, в тому числі двоє дітей.

Вчора одній із затриманих українок дозволили перетнути грецький кордон. Для киянки Анни Левківської зробили виняток, як для студентки. Вона прямувала транзитом до Франції на навчання.

Решта громадян України залишаються в так званому "накопичувачі" для нелегальних мігрантів. Вони так само окремо перебувають у чоловічому та жіночому блоках.

Вчора ввечері їм озвучили, що у вівторок заплановані рейси Ryanair та Wizz Air до Києва. Цими компаніями прилетіли українці до Афін і ними мають повертатися.

Утім, станом на ранок сьогоднішнього дня невідомо, чи є домовленість про те, що авіакомпанії заберуть українців. Квитки назад потерпілі не купували.

Також, як стверджується, греки погодилися не застосовувати процедуру депортації, за якою українці могли отримати кількарічну заборону на в'їзд до ЄС.

У МЗС України раніше заявили, що українці потрапили в таку ситуації з вини авіакомпаній, тому останні мають повернути українців до Києва за свій рахунок.

Нагадаємо, увечері 4 липня в Афінах було затримано 17 громадян України, які прилетіли до Греції з Києва.