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12 марта 2020, 14:22 2

Под Херсонский горсовет принесли гроб, чтобы напомнить о токсичности батареек

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12 марта 2020, 14:22 2
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В четверг, 12 марта, активисты Херсона устроили акцию "Не убивайте нашу землю"
Фото: Мой Херсон
В четверг, 12 марта, активисты Херсона устроили акцию "Не убивайте нашу землю"

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на Мой Херсон.

Таким образом экоактивисты хотят обратить внимание городской власти на проблему токсичности батареек, их сбора и утилизации.

"Городская власть систематически игнорирует проблему токсичности батареек, их сбора и утилизации. Каждая выброшенная в мусор батарейка - это отравленная земля, вода, в итоге и еда. В отличие от других городов (Киев, Полтава) в нашем городе до сих пор не выделяют финансирование на сбор батареек по городу и области", – заявили организаторы акции.

По словам активистов, в Херсоне волонтеры собрали больше 10 тонн батареек и организовали 120 пунктов их приема.


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