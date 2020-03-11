Киевводоканал лидирует среди загрязнителей воды в стране

Государственная экологическая инспекция провела проверку Киевводоканала. Общая сумма нанесенного государству ущерба - более 10 миллионов гривен

Государственная экологическая инспекция провела проверку Киевводоканала. Общая сумма нанесенного государству ущерба - более 10 миллионов гривен

Об этом на своей странице в Facebook сообщил и. о. председателя Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов, пишет RegioNews.

Центральним апаратом ДЕІ проведено перевірку ПрАТ "АК "Київводоканал". Загальна сума нанесених державі збитків - більше... Опубліковано Єгором Фірсовим Вівторок, 10 березня 2020 р.

Среди основных нарушений - отсутствие правоустанавливающих документов на 294 земельных участка, отсутствие разрешения на пользование недрами, нарушение порядка осуществления выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Также было выявлено, что реконструкция хлорного хозяйства происходит без проведения оценки воздействия на окружающую среду.