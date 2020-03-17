Не более 10 прихожан: ПЦУ одобрил ограничения на богослужение во время карантина
Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ, пишет RegioNews.
Предписанную самоизоляцию ПЦУ просит воспринимать как "аскетический подвиг" или как пост.
В целом верующих просят оставаться дома.
Священникам рекомендуют прекратить богослужения в храмах или принимать прихожан группами не более 10 человек. Верующих просят участвовать в богослужениях и молитвах через видеотрансляции.
Разрешаются богослужения на улице возле храмов при соблюдении "социальной дистанции" и правила "10 человек".
ПЦУ изменила способ подачи причастия - его можно давать в руки, для обтирания губ использовать одноразовые салфетки (которые потом надо сжечь на чистом месте), а также использовать одноразовую посуду. Причастия разрешено подавать в любое время.
На время пандемии достаточным проявлением уважения к святыням (Креста, икон, святых мощей) является поклонение / поклон перед ними, без целования; указанноетакже применяется к личным приветствиям и проявлениям уважения между членами Церкви, в частности между священнослужителями и мирянами при подаче благословения.
При подаче благословения крестом - достаточно совершить осенения ним, без целования.
Временно не переносить святыни (святые мощи, почитаемые иконы) с мест их постоянного хранения, не организовывать паломничества.
При осуществлении Таинства Исповеди, заботясь о ближних и чтобы не давать повода для искушения, максимально придерживаться общих правил "социальной дистанции" и вышеизложенных установок и допускать практику общей исповеди.
Учитывая введенные ограничения на возможность одновременных собраний, не проводить общих соборований, но подавать это Таинство индивидуально особенно нуждающимся в соответствии с его смыслом и традициями.
Таинство Крещения и чин погребения осуществлять с соблюдением общих ограничений относительно числа присутствующих.
При наличии возможности и погодных условий разрешается совершения богослужений под открытым небом, возле храмов, при соблюдении правил числа одновременно присутствующих и "социальной дистанции".
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