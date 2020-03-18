Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса
Об этом сообщает организационный комитет Евровидение в Twitter, пишет RegioNews.
"С глубоким сожалением вынуждены объявлять об отмене проведения международного песенного конкурса в Роттердаме в 2020 году. В течение последних нескольких недели мы настойчиво искали альтернативные варианты проведения конкурса", - говорится в заявлении.
В заявлении отмечается, что организаторы изучили несколько возможных альтернативных вариантов, которые позволили бы провести конкурс, но из-за вируса возникла неопределенность и ограничения, введенные во многих странах-участницах, включая самими Нидерландами. Эти ограничения и привели к тому, что Европейский вещательный союз (EBU) отказался от проведения мероприятия совсем.
Конкурс планировали провести в Роттердаме в мае.
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