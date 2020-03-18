Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса

В этом году песенный конкурс Евровидение - 2020 не состоится из пандемии коронавируса COVID - 19

Фото: twitter.com

В этом году песенный конкурс Евровидение - 2020 не состоится из пандемии коронавируса COVID - 19

Об этом сообщает организационный комитет Евровидение в Twitter, пишет RegioNews.

"С глубоким сожалением вынуждены объявлять об отмене проведения международного песенного конкурса в Роттердаме в 2020 году. В течение последних нескольких недели мы настойчиво искали альтернативные варианты проведения конкурса", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что организаторы изучили несколько возможных альтернативных вариантов, которые позволили бы провести конкурс, но из-за вируса возникла неопределенность и ограничения, введенные во многих странах-участницах, включая самими Нидерландами. Эти ограничения и привели к тому, что Европейский вещательный союз (EBU) отказался от проведения мероприятия совсем.

Конкурс планировали провести в Роттердаме в мае.