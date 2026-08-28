Після атаки БпЛА спалахнула Луганська ТЕС: окуповані території залишилися без світла

Фото: ASTRA

У ніч на 28 серпня на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей зафіксували масштабні відключення електроенергії

Про це інформує Telegram-канал ASTRA, передає RegioNews.

Зазначається, що знеструмлення сталося після атаки безпілотників на Луганську теплоелектростанцію в місті Щастя.

Про загрозу атак безпілотників місцеві ресурси почали повідомляти ще близько 21:00 27 серпня.

Близько опівночі в соціальних мережах почали з'являтися численні повідомлення про перебої з електропостачанням. Зокрема, в окупованому Донецьку, за повідомленнями місцевих жителів, світло зникло приблизно о першій годині ночі.

Також повідомлялося, що внаслідок удару безпілотника на території Луганської ТЕС у Щасті виникла пожежа.

Після цього інформація про масштабні відключення електроенергії почала надходити з окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Водночас місцеві окупаційні ресурси зазначали, що точної офіційної інформації про причини та масштаби знеструмлення наразі немає.

Нагадаємо, раніше Сили оборони завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, а також у тимчасово окупованому Криму.