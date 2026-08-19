На Волині водій збив дитину та втік

Фото: прокуратура

Аварія сталась 29 липня у селі Забороль Волинської області. Водій після ДТП просто втік

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у селі Забороль Волинської області водій Mercedes-Benz Sprinter порушив правила безпеки. Він збив неповнолітнього пішохода. Після цього він навіть не зупинився, а поїхав з місця ДТП та не надав допомоги потерпілому.

"Неповнолітнього з отриманими внаслідок ДТП тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Попри надану медичну допомогу, від отриманих травм хлопець помер у лікувальному закладі. За клопотанням прокуратури, обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині 16-річний водій автомобіля ВАЗ на смерть збив 26-річну вагітну жінку. Її дитину також не вдалося врятувати. Неповнолітнього керманича затримали.