31 марта 2026, 10:12

В Тернополе разоблачили производство фальсифицированного алкоголя под видом известных брендов

Фото: БЭБ
Правоохранители объявили подозрение предпринимателю, организовавшему незаконное изготовление и сбыт суррогатного алкоголя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Мужчина арендовал склады в Тернополе, где наладил полный цикл производства контрафакта. Готовую продукцию разливали в пластиковую тару по 5 и 10 литров, упаковку "бег-ин-бокс", а также в стеклянные бутылки под видом известных мировых брендов.

Алкоголь продавали крупными партиями по всей Украине через отлаженные каналы сбыта, интернет-платформы и мессенджеры.

Во время обысков правоохранители изъяли большие объемы этилового спирта, готовые смеси для изготовления фальсификата и значительные партии напитков, которые уже были разлиты в тару и подготовлены к продаже.

Также правоохранители изъяли промышленное оборудование, множество этикеток известных марок, "черновую" бухгалтерию, телефоны и компьютерную технику.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1, 2 ст. 204 и ч. 2 ст. 28 УК (незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следствие продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных к производству фальсификата.

Напомним, ранее на Волыни разоблачили масштабную схему сбыта фальшивого горючего. Во время обысков правоохранители изъяли более 13 млн грн наличных.

обыски производство алкоголь Тернополь фальсификат БЭБ
