Фото: БЭБ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Мужчина арендовал склады в Тернополе, где наладил полный цикл производства контрафакта. Готовую продукцию разливали в пластиковую тару по 5 и 10 литров, упаковку "бег-ин-бокс", а также в стеклянные бутылки под видом известных мировых брендов.

Алкоголь продавали крупными партиями по всей Украине через отлаженные каналы сбыта, интернет-платформы и мессенджеры.

Во время обысков правоохранители изъяли большие объемы этилового спирта, готовые смеси для изготовления фальсификата и значительные партии напитков, которые уже были разлиты в тару и подготовлены к продаже.

Также правоохранители изъяли промышленное оборудование, множество этикеток известных марок, "черновую" бухгалтерию, телефоны и компьютерную технику.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1, 2 ст. 204 и ч. 2 ст. 28 УК (незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следствие продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных к производству фальсификата.

