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16 июля 2026, 22:30

Кадровые изменения в PlayCity: глава агентства Геннадий Новиков подал в отставку

16 июля 2026, 22:30
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Фото: Геннадий Новиков/фейсбук
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Глава государственного агентства PlayCity Геннадий Новиков 16 июля подал заявление об увольнении

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает RegioNews .

"В июне прошлого года мы запустили PlayCity — государственное агентство, перезапустившее регулирование рынка азартных игр и лотерей. Сегодня я подал заявление об увольнении. Хочу зафиксировать главное: за время функционирования PlayCity мы смогли намного больше, чем было сделано за годы до этого", - сообщил Новиков.

По его словам, одним из главных достижений стала Государственная система онлайн-мониторинга (ГСОМ), уже работающая в тестовом режиме. Система фиксирует операционную деятельность организаторов азартных игр, финансовые операции, ставки и выплаты выигрышей. В настоящее время к ней подключили 28 из 30 лицензированных операторов.

Также, по словам руководителя агентства, команда подготовила техническую документацию и финансирование для запуска второй очереди ГСОМ. Ожидается, что система полноценно заработает уже в этом году.

Новиков поблагодарил команду PlayCity и отметил:

"За этот год вы доказали, что государственный орган может работать по-другому: прозрачно, честно и с ориентацией на результат. Вы взялись за сложную реформу, выдержали темп, давление и ответственность — и сделали то, что еще недавно казалось невозможным"

Также Новиков поблагодарил команду Министерства цифровой трансформации Украины за доверие, поддержку и возможность строить изменения в логике цифрового государства.

Отдельную благодарность выразил Михаилу Федорову - "за стратегическое видение и решение взяться за эту реформу на старте, когда ответственность за государственную политику в сфере азартных игр и лотерей перешла в Минцифру. Именно тогда было задано правильное направление - цифровизация, прозрачность и измерительный результат".

Также Новиков поблагодарил "за лидерство, смелость решений и постоянный фокус на результат" Александра Борнякова и "за системность, партнерство и способность двигать сложные вещи вперед" - Наталье Деникеевой.

"Я ухожу с должности с ощущением, что мы заложили правильный фундамент. И это решение я также принимаю по совести — так, как считаю правильным для институции, команды и государства", - заявил Новиков.

Напомним, накануне министр обороны Михаил Федоров подтвердил увольнение с должности и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.

Известно, что президент Владимир Зеленский объяснил депутатам решение об отставке Министра обороны Михаила Федорова. Среди причин он назвал конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и незавершенную реформу мобилизации.

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