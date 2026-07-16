Бензин в Украине снова дорожает: какие ценники на АЗС
В Украине на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке регулярно меняются цены на топливо. Стало известно, какие сейчас ценники на заправках
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 16 июля средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 78,78 гривны за литр (+0,02 гривны);
- бензин А-95 – 74,86 гривны за литр (+0,18 гривны);
- бензин А-92 – 70,39 гривны за литр (+0,85 гривны);
- дизтопливо – 76,48 гривны за литр (+0,21 гривны);
- автогаз – 40,03 гривны за литр (без изменений).
Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.
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