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16 июля 2026, 21:05

В Житомире военный СОЧ с гранатой набросился на полицейского

16 июля 2026, 21:05
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Фото из открытых источников
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В Житомире судили военного, который самовольно покинул часть. Оказалось, он угрожал насилием полицейскому

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Известно, что военный занимал должность водителя материального обеспечения одной из воинских частей. В апреле 2024 г. он самовольно покинул место службы. В июне этого года его задержали правоохранители.

При этом в подъезде, где проживает мужчина, он угрожал работнику полиции предметом, похожим на гранату. По словам правоохранителей, во время общения он вел себя агрессивно и угрожал применить предмет, который держал в руке

Известно, что в тот момент военный был пьян. Выяснилось, что в руказе у него было пиротехническое средство "Пиро-5Г", которое внешне похоже на гранату.

На суде он полностью признал вину и принес извинения полиции. Суд назначил наказание 5 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в городе Балаклея Харьковской области при попытке ограбления магазина 26-летний мужчина оказал вооруженное сопротивление полицейским. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

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