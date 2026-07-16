Обстрелы Славянска: оккупанты били по частному сектору со "Смерчей" и авиабомбами

Фото: Вадим Лях

Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, передает RegioNews .

В четверг, 16 июля, Славянск подвергся следующим вражеским обстрелам.

В полдень залп РСЗО "Смерч" попал в помещение магазина в частном секторе.

Получила ранение женщина. Ее госпитализировали.

Как сообщил Лях, в 11:30 российская управляемая авиабомба УМПБ Д30 СН повредила семь частных домов и авто.

Кроме того, по его словам, ночью были повреждены два частных дома. Также около 05:30 FPV-дрон на оптоволокне попал в машину. Потерпел повреждение грузовик коммунального предприятия.

Напомним, что в результате российских ударов беспилотниками по Харькову и пригороду погиб один человек, еще шестеро получили ранения.