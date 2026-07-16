13:59  16 июля
Возвращался из Испании через Карпаты: пограничники задержали украинца
10:52  16 июля
Ночная атака на Киев: у 16-летнего парня ампутирована рука, среди погибших – его отец
09:49  16 июля
На Полтавщине ТЦК и полиция на лодках проверяли учетные данные рыбаков
UA | RU
UA | RU
16 июля 2026, 21:25

На Днепропетровщине фермеры нашли боевые части беспилотников прямо на поле

16 июля 2026, 21:25
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Это произошло в Никопольском районе. Местные земледельцы нашли боевые части сразу двух русских дронов

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Отмечается, что местные земледельцы обнаружили две боевые части российских беспилотников разных типов. Особенно опасна была "находка", которая весила около 50 килограммов. Взрыв такой мощности опасен для жизни.

"Даже крепкое железо комбайнов и тракторов может не защитить от ударной волны и обломков. Вчера, к счастью, обошлось. Спасибо работникам ГСЧС и полиции за оперативное реагирование", - говорит экспредседатель Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

Напомним, ранее после очередного обстрела столицы взрывотехники обследовали место падения обломков. В результате прямо на территории предприятия была найдена боевая часть ракеты.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Боеприпасы последствия дроны
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Пограничники накрыли огнем сразу два танка россиян
16 июля 2026, 21:40
Около 30 атак в сутки: Днепропетровщина под массированным огнем врага
16 июля 2026, 21:15
В Житомире военный СОЧ с гранатой набросился на полицейского
16 июля 2026, 21:05
Обстрелы Славянска: оккупанты били по частному сектору со "Смерчей" и авиабомбами
16 июля 2026, 20:58
В Черкасской области студент за менее чем 100 долларов пошел работать на россиян
16 июля 2026, 20:50
Конфликт в Днепре закончился больницей: полиция сообщила о подозрении нападающему
16 июля 2026, 20:46
В Хмельницкой области в ОГА обсудили вопросы поддержки ветеранов
16 июля 2026, 20:30
Атака на Харьков и область: враг убил человека и ранил шестерых горожан
16 июля 2026, 20:24
13 лет за решеткой: апелляционный суд оставил в силе приговор насильнику 13-летней девочки
16 июля 2026, 19:49
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Михаил Ткач
Юрий Касьянов
Все блоги »