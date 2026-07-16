На Днепропетровщине фермеры нашли боевые части беспилотников прямо на поле

Фото: Национальная полиция

Это произошло в Никопольском районе. Местные земледельцы нашли боевые части сразу двух русских дронов

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Отмечается, что местные земледельцы обнаружили две боевые части российских беспилотников разных типов. Особенно опасна была "находка", которая весила около 50 килограммов. Взрыв такой мощности опасен для жизни.

"Даже крепкое железо комбайнов и тракторов может не защитить от ударной волны и обломков. Вчера, к счастью, обошлось. Спасибо работникам ГСЧС и полиции за оперативное реагирование", - говорит экспредседатель Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

Напомним, ранее после очередного обстрела столицы взрывотехники обследовали место падения обломков. В результате прямо на территории предприятия была найдена боевая часть ракеты.