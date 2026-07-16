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16 июля 2026, 21:55

Радиоактивная угроза: СБУ задокументировала новые случаи использования РФ боеприпасов с обедненным ураном

16 июля 2026, 21:55
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Фото: СБУ
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Контрразведка и следователи Службы безопасности задокументировали два новых факта применения России боеприпасов с элементами из обедненного урана против Украины

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews .

Опасные составляющие обнаружены в ударных БпЛА типа "Герань-2", которыми россияне дважды атаковали Сумскую область в апреле 2026 года.

Речь идет об управляемых ракетах Р-60М класса "воздух-воздух", которые враг использует как боевую часть для своих беспилотников во время массированных обстрелов Украины.

Во время работы следственно-оперативной группы и специалистов ГСЧС на местах вражеских "прилетов" уровень гамма-излучения от обломков российских дронов с ракетами составил 8,3 и 10,5 мкЗв/час. Эти характеристики существенно превосходят естественный радиационный фон и несут непосредственную опасность здоровью человека.

По результатам инициированной Службой безопасности экспертизы установлено, что боевая часть российских ракет содержит элементы поражения из обедненного урана общей массой 2810 грамм. Вещество идентифицировано как Уран-234, Уран-235 и Уран-238.

После обнаружения и исследования опасных комплектующих были проведены комплексные мероприятия по их нейтрализации.

Следователи Службы безопасности осуществляют досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления) для установления и привлечения к ответственности рашистов, ответственных за воздушные атаки.

Напомним, что на Днепропетровщине фермеры обнаружили боевые части беспилотников прямо на поле.

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