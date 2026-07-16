Пограничники накрыли огнем сразу два танка россиян
Украинские защитники ежедневно уничтожают технику окупантов. Пограничники показали, как они атаковали сразу два танка
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На кадрах можно увидеть работу операторов подразделения "Феникс". Украинские защитники уничтожили два российских танка, а также атаковали вражескую артиллерию и несколько "байкеров".
"В полосе ответственности "Феникса" у врага постоянно происходят проблемы, ведь даже хорошо замаскированную технику пограничники не просто обнаруживают, но и сжигают вдребезги", - говорят защитники.
Напомним, ранее отдельная бригада беспилотных систем Nemesis поразила редкую установку российских захватчиков на Запорожском направлении – инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие".