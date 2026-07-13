"Гуманитарный бизнес" на крови: на Волыни будут судить группу лиц, продававших авто для ВСУ

Фото: Нацполиция

На Волыни будут судить участников организованной группы, обвиняемых в незаконном ввозе автомобилей под видом гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины

Об этом сообщила Нацполиция, передает RegioNews .

Организатор схемы – руководитель общественной организации. Вместе с сообщниками он подыскивал автомобили в странах ЕС, в частности, в Польше и странах Балтии.

Они оформляли поддельные документы от имени благотворительных организаций и воинских частей и обеспечивали ввоз автомобилей в Украину через пункты пропуска.

В ходе документирования противоправной деятельности правоохранители установили, что по такой схеме ввезено и продано 55 автомобилей более чем на 7,4 млн грн.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Сообщникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в Ровенской области будут судить осужденного за убийство, который, отбывая наказание, организовал канал поставки наркотиков в исправительную колонию и подкупил работника учреждения для их сбыта среди заключенных.