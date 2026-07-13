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13 липня 2026, 19:25

"Гуманітарний бізнес" на крові: на Волині судитимуть групу осіб, які продавали авто для ЗСУ

13 липня 2026, 19:25
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Фото: Нацполіція
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На Волині судитимуть учасників організованої групи, яких обвинувачують у незаконному ввезенні автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України

Про це повідомила Нацполіція, передає RegioNews.

Організатор схеми – керівник громадської організації. Разом зі спільниками він підшуковував автомобілі в країнах ЄС, зокрема в Польщі та країнах Балтії.

Вони оформлювали підроблені документи від імені благодійних організацій і військових частин та забезпечували ввезення автомобілів в Україну через пункти пропуску.

У ході документування протиправної діяльності правоохоронці встановили, що за такою схемою ввезено та продано 55 автомобілів на понад 7,4 млн грн.

Нині обвинувальний акт скеровано до суду. Спільникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Рівненщині судитимуть засудженого за вбивство, який, відбуваючи покарання, організував канал постачання наркотиків до виправної колонії та підкупив працівника установи для їхнього збуту серед ув'язнених.

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суд Волинь авто ЗСУ угрупування
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