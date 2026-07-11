Минус 1490 окупантов за сутки: Генштаб обновил потери российской армии
Силы обороны за сутки ликвидировали 1490 окупантов, восемь танков, 74 артсистемы, десять бронемашин, 1294 БпЛА, а также 361 авто и спецтехники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 11.07.26 ориентировочно составили:
Напомним, в Генштабе подтвердили, что в ночь на 10 июля Силы обороны атаковали 18 российских судов, несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и складов с горючим. В частности, один из самых больших НПЗ россиян.
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