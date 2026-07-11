На Львовщине в ДТП погибла 70-летняя женщина, еще три человека травмированы

Фото: Национальная полиция

Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 июля на автодороге М-30 в городе Жидачев Стрыйского района

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным правоохранителей, столкнулись автомобиль "ЗАЗ Vida" под управлением 50-летнего жителя Ивано-Франковской области и "Volkswagen Transporter" под управлением 68-летнего жителя Нового Роздола.

В результате аварии 70-летняя пассажирка "ЗАЗ Vida" получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась в карете скорой помощи.

Также травмировались водитель ЗАЗ Vida, 30-летняя пассажирка этого автомобиля и водитель Volkswagen Transporter. Все пострадавшие госпитализированы.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, в Ровенской области вечером 10 июля произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На трассе Киев – Чоп в Гощанской общине грузовой автомобиль сбил велосипедиста. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.